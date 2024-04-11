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Лукашенко и Путин обсудят космос, войну и импортозамещение
Сайты президентов РФ и Беларуси анонсировали официальный визит белорусского лидера в Россию
Лукашенко и Путин обсудят космос, войну и импортозамещение
Александр Лукашенко, Владимир Путин / Photo: Reuters
11 апреля 2024 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит двухдневный официальный визит в РФ 11 и 12 апреля. Он намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в среду сообщил сайт президента РФ.

«В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества», — сообщается на сайте Кремля.

Лидеры государств, как следует из официального сообщения, обсудят исполнение решений, принятых Высшим Государственным Советом Союзного государства в конце января на заседании в Санкт-Петербурге. В ходе тех переговоров был утвержден документ о новых стратегиях развития Союзного государства в сфере технологий и противодействия экономическим мерам Запада.

На сайте президента Беларуси сообщается, что встреча будет посвящена вопросам, требующим «рассмотрения на высшем уровне». В числе прочего, будет обсуждаться «региональная и международная обстановка». Сообщается также о перспективах сотрудничества стран Союзного государства в космической сфере.

В середине февраля сообщалось, что существенно увеличенный в 2023 году — впервые за 20 лет — бюджет Союзного государства будет направлен на развитие программ, связанных с военной сферой.

«Мы в ушедшем году по решению глав государств получили увеличение бюджета на 38%. Впервые за всю историю действия союзного договора. И обоснованно эти деньги направляются на ряд программ оборонного значения, на совершенствование военной инфраструктуры войсковой группировки, сил и средств на территории республики Беларусь», - сообщал в феврале секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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