Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит двухдневный официальный визит в РФ 11 и 12 апреля. Он намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в среду сообщил сайт президента РФ.

«В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества», — сообщается на сайте Кремля.

Лидеры государств, как следует из официального сообщения, обсудят исполнение решений, принятых Высшим Государственным Советом Союзного государства в конце января на заседании в Санкт-Петербурге. В ходе тех переговоров был утвержден документ о новых стратегиях развития Союзного государства в сфере технологий и противодействия экономическим мерам Запада.

На сайте президента Беларуси сообщается, что встреча будет посвящена вопросам, требующим «рассмотрения на высшем уровне». В числе прочего, будет обсуждаться «региональная и международная обстановка». Сообщается также о перспективах сотрудничества стран Союзного государства в космической сфере.

В середине февраля сообщалось, что существенно увеличенный в 2023 году — впервые за 20 лет — бюджет Союзного государства будет направлен на развитие программ, связанных с военной сферой.

«Мы в ушедшем году по решению глав государств получили увеличение бюджета на 38%. Впервые за всю историю действия союзного договора. И обоснованно эти деньги направляются на ряд программ оборонного значения, на совершенствование военной инфраструктуры войсковой группировки, сил и средств на территории республики Беларусь», - сообщал в феврале секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.