Турецкие ограничения на экспорт в Израиль десятков видов продукции, в том числе стройматериалов, грозят ростом цен на недвижимость и аренду жилья в еврейском государстве, предупредили израильские предприниматели.

Ранее на этой неделе Анкара ввела запрет на поставку 54 товаров. В список попали различные виды продукции из стали, алюминия, краски, электрические кабели, авиатопливо, масла, удобрения, некоторые виды промышленной техники.

По сведениям новостного портала Mako, жилье в Израиле существенно подорожает из-за введенных ограничений. «Существует реальный страх [расширения] бойкота и турецких санкций в отношении Израиля со стороны других стран и международных компаний», — сказал Дуби Амитай, глава Израильского президиума деловых организаций.

Йоэль Амир из страховой компании CofaceBdi также предостерег: «Решение Турции ограничить экспорт десятков продуктов в нарушение торговых соглашений может ударить по израильской экономике, особенно по строительному сектору».

Анкара объяснила ограничения тем, что Тель-Авив «безнаказанно нарушает международное право», игнорируя призывы ООН к прекращению огня в секторе Газа. «Решения СБ ООН и Международного суда обязательны к исполнению. Турция будет следить за их соблюдением», — подчеркивается в заявлении турецкого Минторга.