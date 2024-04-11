Избиратели во многих странах испытывают кризис доверия к своим демократиям и институтам, показал опрос Международного института демократии и содействия выборам (IDEA).

Исследование рисует мрачную картину для демократии в год, когда более половины населения мира участвует в выборах. В опросе приняли участие жители 19 стран. При этом в 11 из них, включая США и Индию, менее половины опрошенных посчитали последние проведенные выборы свободными и справедливыми. Лишь 47% респондентов в США выразили уверенность в надежности избирательных процессов в стране.

Только в Дании избиратели заявили, что демократические институты «всегда» или «часто» отражают настоящее волеизъявление граждан.

В 8 из 19 стран больше людей положительно относились к образу «сильного лидера, которому не нужно беспокоиться о парламенте или выборах».

«Демократии должны реагировать на скептицизм своей общественности, как улучшая управление, так и борясь с растущей культурой дезинформации, которая породила ложные обвинения против заслуживающих доверия выборов», — заявил генеральный секретарь Международной IDEA Кевин Касас-Самора.

На президентских выборах в США в этом году, вероятно, действующий демократ Джо Байден снова столкнется с бывшим президентом Дональдом Трампом. Последний ложно утверждал о широко распространенном мошенничестве на выборах 2020 года, на которых потерпел поражение.

Выборы в Европейский парламент, которые состоятся в июне, могут привести к значительным успехам ультраправых и повлиять на внешнеполитический курс ЕС. Это может означать снижение поддержки Украины в ее войне против полномасштабного вторжения России, а также отмену мер по борьбе с изменением климата.

В феврале Европарламент заявил о попытках России подорвать европейскую демократию. В аналогичном ключе высказались политики в Германии, Франции и Австрии, обвинив РФ или связанных с ней хакеров во вмешательстве в электоральные процессы.

Опрос IDEA был проведен в период с июля 2023 года по январь 2024 года и охватил около 1500 человек в каждой из 19 стран, включая США, Индию, Данию, Бразилию, Чили, Колумбию, Гамбию, Ирак, Италию и другие.