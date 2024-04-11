Израильские силы 10 апреля убили троих сыновей лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате авиаудара в секторе Газа.

Как отмечает израильский портал Walla, военные провели операцию без консультации с высокопоставленными командирами и политическими лидерами, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ни премьер, ни министр обороны Йоав Галант не были заранее проинформированы об ударе, который был скоординирован израильскими военными и разведывательной службой Шин Бет, пишет издание.

Портал утверждает, что Амир, Мохаммад и Хазем Хания были выбраны в качестве целей, поскольку они состояли в движении, а не потому, что они были сыновьями политического лидера ХАМАС. Израильские военные не прокомментировали сообщения о том, что в результате авиаудара также были убиты четверо внуков Хании.

Убийство родственников Хании осложнило переговоры, направленные на прекращение боевых действий в секторе Газа. Переговоры в Каире и без того продвигаются непросто, поскольку ХАМАС настаивает на полном прекращении боевых действий и выводе всех израильских военных из сектора Газа. Израиль же настаивает, что пауза в боевых действиях будет лишь временной, после чего израильские военные продолжат наступление на город Рафах.

Несмотря на сообщения о гибели сыновей, Исмаил Хания заявил, что эти новости не скажутся на переговорах. По его словам, ХАМАС есть «четкие и конкретные» требования для согласия на паузу в боевых действиях.

«Враг будет заблуждаться, если подумает, что нападение на моих сыновей в разгар переговоров и до того, как движение отправит свой ответ, подтолкнет ХАМАС изменить свою позицию», — сказал Хание. Политический лидер ХАМАС отметил, что всего с начала военного вторжения Израиля в Газу были убиты 60 членов его семьи.