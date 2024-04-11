Лидеры США и Японии Джо Байден и Фумио Кисида встретились на саммите в Вашингтоне, посвященном угрозе со стороны Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны договорились о самом значительном укреплении обороны: США, Япония и Австралия впервые создадут единую «систему авиации, ракет и обороны».

Байден уточнил, что США и Япония также планируют в ближайшее время провести трехсторонние военные учения с Великобританией. Кроме того, обе страны проработают совместную разработку и производство ракет, а также увеличат обмен разведданными.

Премьер Кисида заявил, что союзники предпринимают значительные шаги, чтобы вооруженные силы могли «работать вместе плавно и эффективно». Политик отметил, что договорился с Байденом «продолжать реагировать на вызовы, связанные с Китаем». Союзники будут «решительно защищать и укреплять» то, что Кисида назвал свободным и открытым Индо-Тихоокеанским регионом.

Президент США добавил, что за последние три года Токио и Вашингтон преобразовали свои отношения в «действительно глобальное партнерство» и что альянс теперь служит «маяком для всего их мира». Байден также заявил, что американо-японский договор о взаимной обороне включает в себя ядерные возможности и применяется к островам Сенкаку. Это спорные острова в Восточно-Китайском море, которые управляются Японией, но на которые претендует Китай.

Ссылаясь на недавнюю агрессивную деятельность береговой охраны Китая в отношении спорных филиппинских островов в архипелаге Спратли, Байден и Кисида заявили, что они «решительно выступают против любых попыток изменить статус-кво силой или принуждением».

Япония, США, а также другие государства Юго-Восточной Азии намерены сотрудничать и планировать военные действия в чрезвычайных ситуациях, таких как война с Китаем из-за Тайваня.

Шейла Смит, эксперт по Японии и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, в беседе с газетой Financial Times отметила: подход Японии к глобальным проблемам изменился и теперь она «хочет внести свой вклад». «

Токио больше не наблюдает спокойно со стороны, как Северная Корея, Китай, а теперь и Россия пытаются изменить статус-кво. Лидеры Японии теперь осознают опасность бездействия. Их цель — убедиться, что никто не будет недооценивать силу Японии», — подчеркнула Смит.