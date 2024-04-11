Пентагон предупредил Украину, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут иметь серьезные последствия для мирового энергетического ландшафта. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украине лучше сосредоточиться на тактических и оперативных целях, нежели на атаках по российской нефтяной индустрии.

Во время слушаний в Сенате Конгресса США Остин отметил: украинские удары по российским НПЗ могут нарушить глобальные поставки энергоносителей, это может привести к общемировому росту цен на нефть.

В феврале и марте Украина нарастила атаки по российской энергосистеме. Под удар попали крупнейшие НПЗ в Брянской, Московской, Липецкой областях, а также нефтяные объекты в Татарстане.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее также сообщил, что Белый дом не поддерживает решение Киева атаковать российские НПЗ, поскольку это может привести к еще большей эскалации конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский признал недовольство США действиями Киева, однако никак не комментировал, будет ли Украина сокращать удары по НПЗ.

Как пишет агентство Bloomberg, администрация президента США призвала Киев прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Помимо опасений по поводу потенциального скачка цен на топливо на мировых рынках, Вашингтон опасается, что власти РФ могут в ответ ударить по критически важной инфраструктуре, на которую полагаются западные страны. В частности, под удар может попасть Каспийский трубопроводный консорциум.

11 апреля РФ нанесла массированный удар по энергетической системе Украины. Под удар попали объекты в пяти областях страны, включая крупнейшую теплоэлектростанцию Киевской области в Триполье, а также два подземных газохранилища. Это вызывает сомнения в безопасности украинских газохранилищ для хранения европейских запасов газа.