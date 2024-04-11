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РФ взяла первенство по киберпреступности
В обнародованном впервые рейтинге мировых киберпрестулений Россия с большим отрывом заняла первое место. За ней следует Украина
РФ взяла первенство по киберпреступности
В обнародованном впервые рейтинге киберпрестулений в мире Россия с большим отрывом заняла первое место / Photo: Reuters
11 апреля 2024 г.

Россия возглавила первый в мире рейтинг киберпреступности, составленный десятками специалистов в сфере кибербезопасности и учеными двух университетов. Украина заняла второе место.

Ученые из Оксфордского университета и Университета Нового Южного Уэльса провели трехлетнее исследование, чтобы выявить основные источники киберпреступности во всем мире. В ходе исследования они составили Всемирный индекс киберпреступности (WCI), основанный на оценках 92 экспертов по киберпреступности со всего мира.

РФ набрала 58,39 балла, за ней с существенным отрывом в примерно 22 балла следует Украина.Третье, четвертое и пятое место заняли Китай, США и Нигерия соответственно, с близкими по величине результатами на уровне от 20 до 25 баллов.

Авторы исследования считают, что эти выводы помогут национальным службам кибербезопасности сосредоточить свое внимание на наиболее активных центрах хакерской активности. Ученые также надеются изучить влияние различных факторов на уровень киберпреступности, таких как уровень образования, ВВП и уровень коррупции в разных странах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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