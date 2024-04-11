Более 110 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться в среду после разрушительных весенних паводков, охвативших города и села на обширных территориях России и Казахстана. Обе страны уже более пяти дней борются с поднявшимся уровнем воды, объявив чрезвычайное положение.

Наводнения затронули множество населенных пунктов по всей России в Южно-Уральском регионе, в Западной Сибири и в районе реки Волги. По данным российского государственного информационного агентства ТАСС, в целом по России затоплено более 13 тыс. жилых домов. Сообщалось об эвакуации почти 8 тыс. человек и около 5 тыс. человек в Оренбургской области и Курганской областях соответственно.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что ситуация «достаточно напряженная». При этом он назвал прогнозы «неблагоприятными», поскольку все новые районы оказываются под угрозой затопления.

Паводки охватили также по меньшей мере пять областей Казахстана, которые граничат с затопленным районами РФ. При этом, по сообщениям МЧС Казахстана, в 10 из 17 областей страны введен режим чрезвычайной ситуации. В четверг власти Казахстана заявили, что эвакуированы уже чуть менее 98 тыс. человек, а более 3,5 тыс. зданий в 6 областях остаются затопленными.

«Главную опасность для нас сейчас представляет река Урал. В российской части ее сейчас топит, поэтому мы ожидаем эту воду в Казахстане. По времени у нас сейчас проводятся работы, подсчеты ведутся научно-исследовательским центром», — рассказал начальник управления гидрологического мониторинга Бауыржан Жекижанов.

Паводки - обычное явление весенних месяцев в этих регионах России и Казахстана. Но в этом году ситуация значительно ухудшилась после того, как резкое потепление привело к быстрому таянию большого количества снега. Это вызвало подъем уровня местных рек, утверждают эксперты и ведомства обеих стран. Кроме того, по их словам, заболоченная почва, замерзшая за зиму, и обильные осадки также способствовали наводнениям.