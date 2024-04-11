Китай объявил в четверг о введении санкций против двух американских оборонных компаний: General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems. Причиной санкций стало, по словам Пекина, их участие в продаже оружия Тайваню. Китай считает Тайвань своей территорией, отколовшейся в 1949 году, и не признает его суверенитет.

Санкции включают в себя заморозку активов этих компаний на территории Китая, запрет на въезд в страну руководящих лиц и ограничение на сотрудничество с ними китайских предприятий. General Dynamics производит танк Abrams, который Тайвань закупает для замены устаревшей бронетехники. General Atomics производит беспилотники Predator и Reaper, используемые армией США. В последний раз санкции против американских компаний в сфере ВПК были применены в 2022 году.

В заявлении МИД КНР говорится, что «продолжающиеся продажи оружия США Тайваню» нарушают принцип «одного Китая» и подрывают суверенитет Китая. Санкции были введены в соответствии с новым законом КНР о противодействии иностранным санкциям, принятым в 2021 году.

Тайвань, в свою очередь, инвестирует в собственную оборонную промышленность и закупает военную технику у США. В 2023 году Тайвань закупил у США 66 истребителей F-16 на сумму 8 млрд долларов. В ответ на действия Китая Тайвань активизировал свои усилия по укреплению обороны. В 2024 году Тайвань увеличил расходы на оборону на 14%. Население Тайваня не привлекает перспектива объединения с КНР: большинство жителей острова — около 70% — выступают за независимость.

Стоит отметить, что санкции против General Atomics и General Dynamics Land Systems – это символический шаг, так как активы этих компаний в Китае невелики. Более значимым является политический сигнал, который Китай посылает США, считают эксперты. Пекин хочет продемонстрировать свою решимость в вопросе Тайваня и предостеречь Вашингтон от дальнейшего наращивания военной поддержки острова.