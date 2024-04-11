Европейский парламент принял беспрецедентное решение приостановить финансирование Европейского совета из-за неспособности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами ПВО Patriot.

Инициативу блокировать утверждение бюджета Совета ЕС выдвинул евродепутат Ги Верхофстадт. «Парламент отказывается выполнять бюджет Совета, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot!», – написал он в X (Twitter).

Верхофстадт напомнил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, у стран ЕС есть около 100 систем Patriot, в то время как Украине сейчас крайне необходимо лишь 7 таких комплексов. Предложение бельгийца встретили бурными аплодисментами, а в итоге его поддержали 515 евродепутатов против 62.

«Только что: Европарламент приостановил решение о финансировании Совета ЕС из-за срыва поставок систем Patriot в Украину», – прокомментировал ситуацию евродепутат Андрюс Кубилюс.

Также сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к западным партнерам, колеблющимся в вопросе передачи Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot, предложив им провести ночь в Харькове во время обстрелов.

«Я уверен, что если бы те, от кого зависит их обеспечение Украины, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро. И я был бы готов поехать вместе с ними», – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Стоит отметить, что Евросовет является высшим политическим органом ЕС, определяющим стратегические направления развития объединения. В его состав входят главы государств или правительств стран-членов, и он собирается на саммиты несколько раз в год.

Европарламент - законодательный орган ЕС, избираемый гражданами союза, который совместно с Советом ЕС принимает законы, утверждает бюджет и контролирует другие институты. Таким образом, Евросовет задает политический курс, а Европарламент обладает законодательными и надзорными полномочиями для его реализации.