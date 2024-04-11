Президент Украины Владимир Зеленский и его латвийский коллега Эдгарс Ринкевич подписали двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Об этом Зеленский объявил 11 апреля, находясь с визитом в Литве на международном саммите.

Ранее Украина подписала двусторонние соглашения о безопасности с восемью странами, включая Финляндию, Великобританию, Германию, Францию, Данию, Канаду, Италию и Нидерланды.

Соглашения основаны на обязательстве, взятом на себя Группой семи в июле прошлого года, которое направлено на укрепление способности Украины противостоять российской агрессии. Согласно договоренностям, Латвия обязуется ежегодно выделять 0,25 % своего валового внутреннего продукта (ВВП) на помощь Украине. Латвия также пообещала помогать Украине в области киберзащиты, разминирования и беспилотных систем, а также поддерживать стремление Киева в ЕС и НАТО.

«Я благодарен нашему другу и партнеру, Латвии. Это именно та конкретика и предсказуемость, которых требует наша борьба за свободу и независимость», - написал Зеленский в социальных сетях.

Латвия является одним из самых твердых сторонников Украины с момента начала полномасштабной войны. Премьер-министр страны Эвика Силина недавно заявила, что военная помощь Риги Киеву уже составила 392 млн евро, включая предстоящий в апреле пакет оборонной помощи.