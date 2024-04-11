ТУРЦИЯ
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Турция наносит тяжелые удары по терроризму
Министр обороны Гюлер заявил, что успешные операции существенно подорвали возможности террористов, и пообещал окончательно покончить с террористической угрозой
Турция наносит тяжелые удары по терроризму
Яшар Гюлер / Фото: АА / Others
11 апреля 2024 г.

На совещании с военным руководством в Шанлыурфе министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что проведенные операции внутри страны и за рубежом «нанесли тяжелый удар по террористической организации».

«Теперь ее способность к маневрированию подошла к концу. Эта заслуга принадлежит нашим дорогим шехидам, героическим ветеранам и солдатам», — отметил он.

Гюлер пообещал, что турецкие военные «не оставят ни одного дюйма, куда не ступала бы наша нога, для развития и расширения контроля», дабы «свести на нет возможности террористической организации для действий и маневрирования».

«В этот чувствительный период, когда наша героическая армия осуществляет самые масштабные, активные и эффективные действия за последнее столетие, наряду с борьбой с терроризмом мы также обеспечиваем безопасность наших границы самыми интенсивными мерами», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Министр также заявил, что Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана «предпринимает важные инициативы для решения кризисов» в различных регионах, в том числе в Карабахе, Ливии, в Украине, на Ближнем Востоке. При этом Анкара «поддерживает справедливое дело братских, дружественных и союзнических стран, прежде всего Кипра и Азербайджана», добавил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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