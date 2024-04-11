В Швеции призывают к бойкоту Израиля на Евровидении

Жители Мальмё призывают запретить Израилю участвовать в Евровидении. Накануне в шведском городе прошли массовые протесты. Международный песенный конкурс состоится в мае. Швеция будет принимать Евровидение уже в седьмой раз. #trtнарусском #новости #новостимира #трт #швеция #митинг #протесты #бойкот #евровидение #евровидение2024 #конкурс #бойкотизраиля #израиль #shorts