ПОЛИТИКА
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В Швеции призывают к бойкоту Израиля на Евровидении
Жители Мальмё призывают запретить Израилю участвовать в Евровидении. Накануне в шведском городе прошли массовые протесты. Международный песенный конкурс состоится в мае. Швеция будет принимать Евровидение уже в седьмой раз. #trtнарусском #новости #новостимира #трт #швеция #митинг #протесты #бойкот #евровидение #евровидение2024 #конкурс #бойкотизраиля #израиль #shorts
В Швеции призывают к бойкоту Израиля на Евровидении / Others
11 апреля 2024 г.
Истории
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