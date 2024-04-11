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Никарагуа закрывает посольство в Берлине
Манагуа пошла на этот шаг после подачи иска в Международный суд ООН, в котором обвинила Германию в пособничестве геноциду в секторе Газа из-за поставок оружия Израилю
Никарагуа закрывает посольство в Берлине
Фото: Reuters / Others
11 апреля 2024 г.

Никарагуа закрывает свое посольство в Берлине в ответ на иск, поданный в Международный суд ООН, в котором центральноамериканская страна обвиняет Германию в «пособничестве совершению геноцида» в секторе Газа.

«Дипломатическая миссия Никарагуа в Австрии возьмет на себя ее официальные обязанности», — подтвердил сотрудник посольства Никарагуа в Вене информагентству dpa.

Напомним, в иске Никарагуа, направленном в Гаагу 1 марта, утверждается, что ФРГ, продавая оружие Израилю, «способствует совершению геноцида и не выполняет обязательство делать все для предотвращения геноцида».

На слушаниях в Гааге 8-9 апреля Германия решительно отвергла обвинения Никарагуа как «необоснованные и односторонние». «Они не учитывают ни факты, ни закон», — заявила представитель МИД ФРГ Таня Фрейн фон Услар-Гляйхен.

Ранее Международный суд ввел временные меры против Израиля по иску ЮАР, потребовав прекратить военные действия в Газе и защитить палестинцев от геноцида.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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