Никарагуа закрывает свое посольство в Берлине в ответ на иск, поданный в Международный суд ООН, в котором центральноамериканская страна обвиняет Германию в «пособничестве совершению геноцида» в секторе Газа.

«Дипломатическая миссия Никарагуа в Австрии возьмет на себя ее официальные обязанности», — подтвердил сотрудник посольства Никарагуа в Вене информагентству dpa.

Напомним, в иске Никарагуа, направленном в Гаагу 1 марта, утверждается, что ФРГ, продавая оружие Израилю, «способствует совершению геноцида и не выполняет обязательство делать все для предотвращения геноцида».

На слушаниях в Гааге 8-9 апреля Германия решительно отвергла обвинения Никарагуа как «необоснованные и односторонние». «Они не учитывают ни факты, ни закон», — заявила представитель МИД ФРГ Таня Фрейн фон Услар-Гляйхен.

Ранее Международный суд ввел временные меры против Израиля по иску ЮАР, потребовав прекратить военные действия в Газе и защитить палестинцев от геноцида.