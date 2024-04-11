Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пообещал ужесточить условия для палестинских заключенных в израильских тюрьмах. «Дни, когда террористы праздновали в тюрьмах, закончились!» - написал он на X.

В последние недели на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме Израиль арестовал около 7000 человек, иногда без предъявления обвинений. Это привело к тому, что общее число палестинских заключенных достигло почти 10 000, резко усугубив проблему переполненности тюрем. Среди задержанных как минимум 250 детей.

Более половины заключенных содержатся под административным арестом, что позволяет Израилю удерживать их месяцами без надлежащего судебного процесса и предъявления обвинений.

Правозащитная организация Amnesty International обвиняет израильские власти в резком увеличении использования произвольных административных арестов палестинцев, продлении чрезвычайных мер, способствующих бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, а также в отказе расследовать случаи пыток и смертей под стражей.

Показания освобожденных заключенных, адвокатов и видеоматериалы демонстрируют жестокие избиения, унижения со стороны израильских силовиков, включая принуждение заключенных опускать головы, вставать на колени и петь израильские песни.