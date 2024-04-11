Премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг обратился к Конгрессу США с призывом не сомневаться в «незаменимой» роли Америки в мировых делах и поддержать Украину.

«Я хочу обратиться к тем американцам, которые чувствуют одиночество и изнеможение от того, что они являются страной, которая поддерживает международный порядок», – сказал Кисида в Конгрессе.

«Лидерство Соединенных Штатов незаменимо. Без поддержки США, как скоро надежды Украины рухнут под натиском Москвы? Без присутствия Соединенных Штатов, как скоро Индо-Тихоокеанский регион столкнется с еще более суровыми реалиями?», — продолжил он.

Выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей, Кисида предупредил, что «текущая позиция на внешней арене и военные действия Китая представляют собой беспрецедентный и величайший стратегический вызов не только миру и безопасности Японии, но и миру и стабильности международного сообщества в целом».

Он подчеркнул, что сегодняшняя ситуация в Украине может повториться в Восточной Азии.

Выступления на совместных заседаниях Сената и Палаты представителей США обычно проводятся для ближайших союзников США или крупных мировых лидеров. Они проходят, как правило, не чаще одного или двух раз в год. Последнее такое выступление состоялось 19 июля 2023 года, когда выступал президент Израиля Ицхак Герцог.

Запрос президента США Джо Байдена о предоставлении Украине помощи в размере 60 млрд долларов задерживается уже несколько недель, поскольку спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование без мер укрепления безопасности южной границы.