Центр по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции опровергает информацию о том, что товары, включенные в список ограничений на экспорт в Израиль, продолжают поставляться в страну.

«В соответствии с решением нашего государства, Министерство торговли остановило экспорт в Израиль 54 групп товаров», — говорится в заявлении центра.

Согласно информации ведомства, регистрация таможенных деклараций на эти товары остановлена с 9:00 9 апреля 2024 года.

Власти Турции призывают не верить «манипулятивным сообщениям, направленным на введение в заблуждение общественности».

Напомним, ранее на этой неделе Анкара ввела запрет на поставку 54 товаров в Израиль. В список попали различные виды продукции из стали, алюминия, краски, электрические кабели, авиатопливо, масла, удобрения, некоторые виды промышленной техники.