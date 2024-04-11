Иран был готов начать атаку на Израиль, но решил изменить свой изначальный план мести или отложить ее на несколько дней, вероятно, после жестких предупреждений администрации Байдена, пишет израильское издание Yedioth Ahronoth.

Ночью официальное иранское информационное агентство Mehr опубликовало на X (бывший Twitter) сообщение о том, что Иран начиная с полуночи временно прекратил всю воздушную деятельность над территорией Тегерана из-за «военных маневров». Mehr также поделилось видео, на котором показаны ракеты с надписями «Может быть, сегодня вечером… Оставайтесь с нами», но потом быстро удалило оба материала.

США в лице администрации Байдена передали Ирану через своих арабских союзников, таких как Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, мессендж, в котором говорилось, что в случае нападения на Израиль территории Ирана станут законной целью для атаки, говорится в израильском издании.

Помимо этого, Yedioth Ahronoth раскрывает, какие цели могут быть под ударом американо-израильских сил по Ирану. Например, помимо ядерных и военно-промышленных объектов, под удар попадут нефтяные и другие энергетические важные проекты, которые сведут экономику Ирана на нет.

Эти сообщения, особенно после того как они были обнародованы высокопоставленными американскими чиновниками, возымели эффект в Тегеране, который вновь надеется избежать региональной войны, считает Yedioth.

Напомним, ранее Иран обещал отомстить Израилю за авиаудар 1 апреля по комплексу иранского посольства в Дамаске, что привело к гибели высокопоставленных генералов.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль «будет наказан» за нападение на иранское консульство в Дамаске. Хаменеи приравнял израильский удар к атаке по территории Ирана.

После иранских угроз президент США Джо Байден подчеркнул, что поддержка безопасности Израиля в свете угроз Ирана «непоколебима».