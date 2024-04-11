Операция отложена или отменена?

Израильская армия вывела из южной части сектора Газа 98-ю дивизию, которая последние четыре месяца проводила боевые действия в Хан-Юнусе. Теперь в Газе осталась только пехотная бригада «Нахаль», которая следит за «коридором Нецарим», разделяющим Газу посередине на две части от района Беэри на юге Израиля до побережья. К слову, этот коридор был задуман израильскими военными для возможности проводить рейды в северной и центральной части сектора, а также для того, чтобы помешать возвращению палестинских беженцев с юга на север.

В Вашингтоне не исключили, что вывод дивизии может быть связан с перегруппировкой войск. Однако это все же означает окончание фазы полноценных наземных маневров в Хан-Юнусе.

В израильской армии поспешили заверить, что это решение «никак не связано с давлением на страну со стороны США», однако оно было принято после гибели 7 сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen. В Тель-Авиве заявляют, что пошли на такие меры, поскольку «на данном этапе военных действий самым эффективным методом борьбы с ХАМАС и его инфраструктурой являются целенаправленные рейды, когда при необходимости нужное число военнослужащих может в любой момент зайти в тот или иной район для проведения операции».

Впрочем, израильские военные осознают, что вывод сухопутных войск будет способствовать тому, что жители Газы переместятся из Рафаха и Хан-Юнус и центральные районы.

Теперь неясно, повлияет ли это на анонсированную израильскую атаку на город Рафах, расположенный на юге Газы, будет ли она отложена или отменена.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, постоянно заявлявший, что штурм этого города, который находится на границе с Египтом, – «это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС», накануне сообщил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе «уже согласована». Когда именно это может произойти, он уточнять, впрочем, не стал.

Для проведения этой военной операции потребуется эвакуация более миллиона беженцев, сосредоточенных в районе.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галант в беседе с шефом Пентагона Ллойдом Остином опроверг заявление Нетаньяху, отметив, что власти все же еще не определись с датой начала операции в Рафахе. По его словам, Израилю «необходимо предпринять несколько важных шагов, прежде чем в Рафахе начнется операция». В частности, речь идет об организации эвакуации населения и увеличении гуманитарной помощи.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Тель-Авив не сообщал Белому дому о дате начала операции. Глава Госдепа добавил, что Вашингтон ведет переговоры с израильскими властями о поиске «альтернативных и более эффективных действий», которые не подвергнут риску жизни мирных жителей Рафаха.

Страны против штурма

Представители властей других западных стран также выступают против операции на юге сектора Газа, поскольку это приведет к жертвам среди гражданского населения. В ООН сообщили, что для жителей Газы это бы стало катастрофой.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе призвал израильские власти отказаться от проведения наземной операции, подчеркнув, что Канберра выступает за немедленное прекращение огня и расширение поставок гуманитарной помощи в Газу. Он добавил, что в случае начала военных действий в Рафахе, «всю тяжесть последствий понесут мирные граждане и беженцы».

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в случае начала операции в Рафахе Израиль может быть обвинен в совершении военного преступления. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС очень обеспокоены тем, что может произойти в городе, особенно из-за отсутствия конкретных предложений по тому, куда именно будут эвакуированы находящиеся там палестинцы. Министр иностранных дел Германии Ангела Бербока отметила, что «люди в Газе не могут раствориться в воздухе».

Решение Израиля расширить зону боевых действий на Рафах также осудили Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт. Иран призвал исключить Израиль из ООН, Сирия пригрозила Тель-Авиву новой войной, а Египет — приостановкой действий Кэмп-Дэвидских мирных соглашениях, заключенных в конце 1970-х годов. А Катар предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы в городе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз подчеркивал, что Израиль — террористическое государство За последние полгода в результате бомбардировок Тель-Авива погибли 34 тыс. палестинцев. Глава государства также отмечал, что Анкара поддержит Газу любой ценой.

Турецкий лидер напомнил, что после попытки заблокировать доставку помощи в Газу по воздуху Турция ввела ограничительные меры в отношении Израиля. Накануне Анкара остановила экспорт значительного количества товаров в страну.

Речь идет о 54 группах товаров, в частности, под ограничения попали продукция из меди и стали, красители, строительные материалы из железа и стали, техника, химические соединения и удобрения, авиационное топливо. В Турецкой Республике подчеркнули, что ограничительные меры останутся в силе до тех пор, пока Израиль не объявит о немедленном прекращении огня в Газе и не разрешит бесперебойный поток гуманитарной помощи.

Критическая ситуация

О том, что ситуация в секторе Газа критическая, признает и ряд международных гуманитарных организаций, предупреждающих о катастрофических последствиях боевых действий в Рафахе. В ЮНИСЕФ отмечают, что в городе живет свыше 600 тыс. детей, а из-за отсутствия основных услуг и дальнейших перебоев с оказанием гуманитарной помощи, они могут погибнуть. В организации подчеркнули, что необходимо сохранить последние оставшиеся больницы, рынки, приюты и системы водоснабжения, поскольку без них «масштабы голода и болезней резко возрастут, унося больше детских жизней».

В ООН сообщили, что за последние три месяца в Рафахе накопился объем мусора, равный годовому, не хватает еды, чистой воды, медицинских услуг и средств личной гигиены, что уже привело к вспышкам инфекционных заболеваний, некоторые из них приводили к летальным исходам.

На этом фоне, как отмечают западные издания, отношения президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху находятся в наиболее критической фазе с начала боевых действий в Газе. Американские СМИ пишут, что в Вашингтоне больше не воспринимают израильского лидера в качестве продуктивного партнера, на которого можно как-то повлиять.

На фоне этой громогласной критики израильские власти объявили об открытии новых маршрутов для поставок гумпомощи в Газу. Впервые с начала конфликта собираются открыть КПП «Эрез», расположенный на границе Израиля с Газой. Помимо этого, временно разрешат доставку помощи через порт Ашдод на юге еврейского государства. Помимо этого, власти планируют увеличить объем помощи, поступающей из Иордании через КПП «Керем-Шалом».

В США приветствовали эти планы по увеличению объема помощи для жителей сектора Газа. Как стало известно, перед этим состоялся телефонный разговор президента США Джозефа Байдена с Нетаньяху, в ходе которого американский лидер призвал Израиль «немедленно пропустить в Газу больше фур с гумпомощью».

Продавить американцев

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что израильтяне вывод 98-й дивизии из южной части Газы объясняют снижением интенсивности боев в районе Хан-Юнуса.

«Поэтому, как они считают, нет необходимости держать там такой большой контингент. СМИ пишут, что якобы надавил Вашингтон. Это тактическое событие и сложно говорить о предпосылках к коренному изменению ситуации или изменению подходов Нетаньяху к ситуации», — считает политолог.

Эксперт подчеркнул, что хотя израильская армия вышла из Хан-Юнуса, в любом случае операция в Рафахе по-прежнему остается на повестке дня. «Как я понимаю, израильтяне сейчас пытаются продавить американскую администрацию, чтобы получить согласие на эту операцию», — подытожил специалист.