ФСБ сообщает о предотвращении теракта на военном объекте в оккупированном Донецке. Российская спецслужба заявляет, что преступление готовила террористическая ячейка, состоящая из шести граждан одного из государств Центральной Азии.

Спецслужба утверждает, что «координация деятельности» группы осуществлялась с территории Украины, а участники «после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию, откуда намеревались переправиться на Украину».

Помимо этого, ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в синагоге в Москве. Утверждается, что его готовил уроженец одной из стран Центральной Азии, который проводил разведку у синагоги и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и «был нейтрализован ответным огнем».

По данным спецслужбы, задержанный, 2002 года рождения, попал под влияние террористов во время отбывания наказания на родине. Он стал разделять радикальную идеологию после общения с осужденными за террористическую деятельность.

В марте ФСБ сообщила о ликвидации в Калужской области предполагаемых членов ДАЕШ, которые, по версии спецслужбы, готовили нападение на синагогу. Их связали с подразделением ДАЕШ «Вилаят Хорасан», действующим в Афганистане и Пакистане.

Это же подразделение взяло на себя ответственность за крупнейший в истории России теракт 22 марта в «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Тогда во время концерта группы «Пикник» вооруженные мужчины открыли стрельбу, после чего начался пожар на площади 13 000 кв.м. В результате теракта погибли 145 человек, включая 6 детей.

По уголовному делу задержаны 11 фигурантов, в том числе 4 предполагаемых непосредственных участника нападения, которые были арестованы до 22 мая.