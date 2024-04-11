ТУРЦИЯ
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США просили Турцию уговорить Иран
Госсекретарь Блинкен обратился к коллегам из Китая, Турции, Саудовской Аравии и Европы с призывом использовать влияние и убедить Иран воздержаться от ударов по Израилю
США просили Турцию уговорить Иран
Энтони Блинкен / Фото: АА / Others
11 апреля 2024 г.

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил министра иностранных дел Турции и других коллег использовать свое влияние, чтобы отговорить Иран от нанесения удара по Израилю, сообщает Госдепартамент.

Блинкен провел телефонные переговоры со своими китайским, турецким, саудовским и европейскими коллегами «чтобы разъяснить, что эскалация не в интересах никого, и что страны должны призвать Иран не допустить эскалации», — заявил журналистам представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Белый дом также заверил, что США сообщили Ирану о своей непричастности к авиаудару по высокопоставленным иранским военным в Дамаске.

«Мы предупредили Иран не использовать эту атаку как повод для дальнейшей эскалации в регионе или для нападения на объекты или персонал США», — сказала пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Напомним, накануне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с Блинкеном, где обсуждались гуманитарный кризис в Газе и вопросы региональной безопасности. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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