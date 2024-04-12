Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку ускоренному присоединению Украины к Европейскому союзу. Он подчеркнул, что Словакия не намерена создавать препятствия на этом пути и готова помочь Киеву делясь опытом, полученным в ходе собственных переговоров о вступлении и членстве в ЕС.

Эти заявления были сделаны в четверг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Мы не та страна, которая создает вам препятствия. Наоборот, мы хотим вам помочь, предложить свой опыт. Словакия хочет, чтобы Украина быстрее стала членом Евросоюза. Это не спекуляции. Это абсолютная, полная поддержка. Скрестим за вас пальцы», — сказал Фицо.

Премьер Словакии отметил, что его страна намерена поддерживать Украину в ее борьбе и укреплять дружеские отношения.

«Словакия хочет быть хорошей, дружественной страной-соседкой Украины. Мы хотим проявить солидарность с вами в том несчастье, с которым вы боретесь», – заявил он.

В результате переговоров была подписана дорожная карта, предусматривающая сотрудничество в различных сферах. Обсуждались вопросы улучшения железнодорожного сообщения, сотрудничества в энергосекторе и модернизации инфраструктуры на границе. Помимо этого, стороны затронули тему военного сотрудничества.

Словакия предложила Украине помощь в разминировании территории, включая не только предоставление экспертизы, но и поставку специальной техники, а также обучение и подготовку персонала для проведения разминирования.

«Использование российской силы в Украине – это нарушение международных соглашений. Украина нуждается в помощи и солидарности», – подчеркнул словацкий премьер.

В октябре 2023 года правительство Фицо прекратило военную помощь Украине и заявило, что не намерено присоединяться к санкциям против России. Кроме того, Фицо неоднократно заявлял, что стратегия Запада в отношении войны в Украине провалилась. Во вторую годовщину вторжения России в Украину премьер Словакии заявил, что война началась в 2014 году «с разгула украинских неонацистов».