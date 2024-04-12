Депутаты казахского Сената одобрили законы, которые криминализируют домашнее насилие и вводят пожизненный срок за педофилию. Новые законы предусматривают ужесточение наказания за все формы насилия в отношении детей и комплекс профилактических мер по борьбе с домашним насилием.

«Ожидаемыми результатами при одобрении закона являются обеспечение безопасной среды для воспитания и развития детей, усиление ответственности родителей за их благополучие и безопасность, а также предотвращение различных форм насилия и опасности, к которым могут быть подвергнуты дети» — заявил депутат Сената Нурлан Бекназаров.

За нанесение побоев предусматривается штраф до 658 долларов, возможность привлечения к общественным работам на срок до 80 часов или арест на срок до 25 суток. Это значительное ужесточение по сравнению с существующими мерами, где штрафы и срок ареста не превышают 123 долларов и 15 суток соответственно. Кроме того, если побои нанесены с особой жестокостью, против несовершеннолетнего или лица, выполняющего служебные обязанности, закон предусматривает более строгое наказание в виде ограничения или лишения свободы до двух лет.

Нововведения в законодательство Казахстана предоставляют уполномоченным органам право активно реагировать на сообщения о случаях насилия, которые появляются в СМИ или социальных сетях, без необходимости ждать официальных обращений от граждан.

Теперь примирение между сторонами не допускается по делам, связанным с физическим насилием и жестоким обращением с несовершеннолетними. Закон предусматривает введение безусловного пожизненного лишения свободы за особо тяжкие преступления против детей, включая убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних лиц. Закон также криминализирует пропаганду самоубийства.

Тема насилия над женщинами и семейно-бытового насилия вызывает активные обсуждения в Казахстане. Одно из самых резонансных происшествий, которое привлекло широкое внимание общественности и СМИ, связано с убийством Салтанат Нукеновой. Подозреваемым в этом деле является ее муж Куандык Бишимбаев, занимавший ранее пост министра национальной экономики страны.