Иран решительно настроен отомстить Израилю за удар по иранскому консульству в Дамаске, однако не будет действовать поспешно. Об этом сообщают источники агентства Reuters.

По их данным, послание Ирана Вашингтону передал глава иранского МИД Хосейн Амир-Абдоллахиян во время визита в Оман. Эта страна в последние годы часто выступает в роли посредника между Тегераном и Вашингтоном.

При этом, отмечает издание, Тегеран настаивает, что США и Израиль должны выполнить ряд требований, включая прекращение огня в секторе Газа.

Американские источники Reuters уточнили: Иран «очень ясно дал понять», что его ответ на нападение на комплекс посольства в Дамаске будет «контролируемым» и «неэскалационным». Тегеран планирует «использовать региональных посредников для запуска ряда атак на Израиль».

Дипломатические сообщения указывают на осторожный подход Ирана, который взвешивает, как ответить на нападение 1 апреля таким образом, чтобы удержать Израиль от дальнейших подобных действий, но избежать военной эскалации, которая может втянуть США.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил 10 апреля, что Израиль «должен быть наказан, и он будет наказан», назвав удар по дипмиссии равносильным нападению на иранскую территорию.

Израиль не подтвердил свою причастность к атаке, однако Пентагон уточнил, что за нападением стоит Израиль.

По данным Reuters, глава МИД Ирана на встречах в Омане добивался возобновления переговоров по своей ядерной программе. Эти переговоры были приостановлены почти два года назад, обе стороны (США и Иран) обвиняют друг друга в выдвижении необоснованных требований.

Тегеран также пытается добиться от Вашингтона гарантий, что США не будут вмешиваться в случае «контролируемого нападения» Ирана на Израиль.

При этом источники издания заверили: Иран не будет призывать свои прокси-формирования в Сирии и Ираке возобновить атаки по позициям американских сил в этих странах.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что страна ответит на любое нападение со стороны Ирана, ударив по иранской территории.