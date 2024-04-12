ПОЛИТИКА
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Трамп: Не платите? Останетесь без защиты
Политик намерен реформировать альянс: страны, которые тратят менее 2% ВВП на оборону, не смогут претендовать на коллективную защиту
Трамп: Не платите? Останетесь без защиты
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
12 апреля 2024 г.

Дональд Трамп, в случае прихода к власти в Белом доме по итогам ноябрьских выборов, рассматривает возможность создать двухуровневое НАТО. Страны, которые не тратят 2% ВВП на оборону, могут попасть во второй эшелон альянса, передает канал CNN.

Это означает, что они не будут защищены статьей 5 НАТО о коллективной защите. Она предполагает, что ресурсы всего альянса могут быть использованы для защиты любой отдельной страны-участницы в случае нападения.

Ранее на политическом митинге Трамп заявил, что готов позволить России «делать все, что они захотят» с любой страной НАТО, которая не платит достаточно в оборонный альянс. Эти комментарии вызвали тревогу у европейских членов альянса, сообщили дипломатические источники канала.

Намерения политика, которые фактически подорвут статью 5, заставили европейских дипломатов активизироваться, стремясь точно понять, что имел в виду Трамп. Как передает CNN, дипломаты ЕС в Вашингтоне изо всех сил пытаются организовать встречи с командой Дональда Трампа, готовясь к его возможному возвращению в Белый дом.

«Мы получаем много звонков от послов, мы знаем, что они делают, они запрашивают у нас информацию и пытаются выяснить, что произойдет, если Трамп вернется», — заявил один бывший чиновник администрации Трампа, который провел около 30 встреч с европейскими дипломатами в Вашингтоне.

При этом, отмечает CNN, встречи не всегда приятны и иногда заканчиваются эмоциональными скандалами. Но в большинстве случаев дипломаты просто внимательно слушают.

Послы крупных стран и те, кто находится в Вашингтоне уже несколько лет, легче входят в круг Трампа, чем послы, которые недавно приехали в Вашингтон, и послы небольших стран, как сообщили несколько дипломатических источников канала. Активность перед ноябрьскими президентскими выборами резко контрастирует с подготовкой к выборам 2016 года, когда большинство дипломатов предполагали, что победит демократ Хиллари Клинтон, и мало пытались установить контакт с союзниками Трампа или любыми кругами республиканской внешней политики. Однако на этот раз урок усвоен, заключает CNN.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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