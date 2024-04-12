Россия стала активнее использовать «теневой флот» танкеров, чтобы обойти ограничения G7 на экспорт нефти. На этом фоне резко выросли риски экологической катастрофы в Балтийском море, связанной с возможным разливом нефти, предупредила пограничная служба Финляндии.

В Хельсинки утверждают, что «теневой флот» с непрозрачной собственностью или без надлежащего страхования фактически может не соблюдать экологические ограничения. Проконтролировать эти суда невозможно, отмечает погранслужба.

«Безусловно, наша оценка, особенно в течение последнего года, заключается в том, что существует повышенный риск аварии с экологическими последствиями», — заявил глава отдела морской безопасности погранслужбы Финляндии Микко Симола.

Он пояснил, что каждую неделю около 70 старых «теневых» нефтяных танкеров, каждый из которых может перевозить более 100 тыс. тонн сырой нефти, проходят через Финский залив.

Число судов, курсирующих в этом районе, «примерно такое же или даже выше, чем до российского нападения на Украину», — отметил Симола. Все нефтяные танкеры, отходящие от крупных российских портов Приморск, Усть-Луга, Высоцк и Санкт-Петербург, используют один и тот же маршрут через Финский залив, граничащий с Финляндией и Эстонией.

Плохое состояние устаревшего флота танкеров увеличивает риск технических сбоев, которые могут привести к серьезному разливу нефти, особенно с учетом мелководья Балтийского моря и хрупкости его экосистемы.

«Еще один тревожный фактор — это неопределенность в отношении собственности и страхового покрытия судов», — подчеркнул Симола. Суда в Балтике идут под флагами государств, «которых раньше не видели в северной части Балтийского моря». Это Камерун, Габон, Джибути, Палау и Белиз.

Государства, вероятно, не знакомы с навигацией в условиях скандинавских льдов, что увеличивает риск экологической катастрофы, предупредили в финской погранслужбе. На этом фоне ведомство усилило наблюдение за ситуацией на море.

«Мы делаем все возможное, чтобы быть постоянно готовыми к действиям по реагированию на морскую окружающую среду, если возникнет такая необходимость», — подтвердил Симола. В случае крупного разлива нефти в районе Финского залива на помощь могут быть вызваны береговые охраны соседних стран — Эстонии и Швеции, заключили в погранслужбе.

Однако полностью ликвидировать последствия разлива будет крайне сложно, ущерб экосистеме, в том числе и самой России, будет огромным, предупредили в ведомстве.