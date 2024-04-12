США ввели ограничения для своих дипломатических сотрудников в Израиле и членов их семей на личные поездки за пределы районов Большого Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы, пишет агентство Reuters. Меры связаны с угрозами Ирана отомстить своему региональному противнику в ответ на нападение на иранское консульство в Дамаске 1 апреля.

«Из-за предосторожности сотрудникам правительства США и членам их семей запрещено совершать личные поездки за пределы Большого Тель-Авива (включая Герцлию, Нетанию и Эвен-Йегуду), Иерусалима и Беэр-Шевы до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении посольства США в Израиле.

При этом ограничения касаются не только дипломатов — предупреждение распространяется на всех американских граждан в Израиле.

Президент США Джо Байден заявил 10 апреля, что Иран угрожает нанести «значительный удар по Израилю», при этом Вашингтон по-прежнему привержен обеспечивать безопасность своего союзника. Это фактически означает, что США готовы вместе с Израилем отомстить Ирану в ответ на потенциальный удар.

11 апреля МИД России также выпустил предупреждение для российских граждан, предостерегая их от поездок на Ближний Восток, включая Израиль и Палестину.

10 апреля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что Израиль «‎должен быть наказан и будет наказан»‎.

Источники The Wall Street Journal (WSJ) в американской разведке 12 апреля предупредили, что Тегеран намерен нанести удар в течение ближайших 48 часов. При этом издание отмечает, что Иран якобы заверил США, что удар будет ограниченным, чтобы не вызвать еще большей эскалации в регионе. Тегеран также попросил Вашингтон не вмешиваться в противостояние Ирана и Израиля и отметил, что в противном случае роста насилия не избежать.