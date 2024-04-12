Двое сотрудников МВД России проникли в квартиру советника посольства Кыргызстана Манаса Жолдошбекова в Москве, чтобы проверить законность его нахождения в стране.

Согласно сообщениям в российских телеграм-каналах, инцидент произошел 8 апреля. По их данным, полицейские сломали замок и повредили входную дверь квартиры кыргызского дипломата, а после в грубой форме потребовали предъявить отрывную часть бланка постановки на миграционный учет. Даже после предъявления дипломатом и членами его семьи дипломатических паспортов и дипломатических карточек сотрудники полиции продолжили в агрессивной форме требовать предоставить документы о постановке на миграционный учет.

Позже эту информацию подтвердил депутат кыргызского парламента Дастан Бекешев.

«Слава Богу никто не пострадал, но инцидент был. Если такое творят с сотрудниками посольства, то даже не представляю, что вытворяют с гражданами, не имеющими иммунитета. Российская милиция, видимо, озверела», – заявил Бекешев.

В МИД Кыргызстана назвали действия российской полиции недопустимыми и потребовали тщательного разбирательства.

«Такие действия в отношении аккредитованных сотрудников дипломатического представительства Кыргызской Республики со стороны правоохранительных органов Российской Федерации являются недопустимыми, требуют тщательного разбирательства и привлечения виновных лиц к ответственности в возможно кратчайшие сроки», - отметили в МИД.

12 апреля в консульском департаменте Министерства иностранных дел Кыргызстана состоялась встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым, для обсуждения произошедшего инцидента.

В ходе встречи кыргызская сторона подчеркнула, что сотрудников МВД России грубо нарушили положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 1961 года.

Консул Андрей Бурьевой выразил сожаление указанным фактом и сообщил, что МИД России получил официальную ноту кыргызской стороны, на основании которой в настоящее время ведется проверка, по итогам которой кыргызская сторона будет проинформирована.