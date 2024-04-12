ООН опубликовала шокирующие кадры из разрушенного города Хан-Юнус

Команда гуманитарных работников ООН провела оценочную миссию в Хан-Юнусе после вывода израильских войск из этой части Газы. На опубликованных кадрах большинство из зданий повреждены, а все асфальтированные дороги уничтожены. Сообщается, что группа обнаружила неразорвавшиеся 450-килограммовые бомбы, лежащие на перекрестках и внутри школ. #trtнарусском #палестина #оон #израиль #газа #секторгаза #геноцид #палестинцы #разрушения #бомба #гумпомощь #trtrussian