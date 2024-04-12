ПОЛИТИКА
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ООН опубликовала шокирующие кадры из разрушенного города Хан-Юнус
Команда гуманитарных работников ООН провела оценочную миссию в Хан-Юнусе после вывода израильских войск из этой части Газы. На опубликованных кадрах большинство из зданий повреждены, а все асфальтированные дороги уничтожены. Сообщается, что группа обнаружила неразорвавшиеся 450-килограммовые бомбы, лежащие на перекрестках и внутри школ. #trtнарусском #палестина #оон #израиль #газа #секторгаза #геноцид #палестинцы #разрушения #бомба #гумпомощь #trtrussian
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12 апреля 2024 г.
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