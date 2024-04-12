Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что стамбульский договор, подготовленный в марте 2022 года, может послужить основой для переговоров по Украине. Однако, он также подчеркнул, что за два года с момента подготовки документа произошли значительные изменения, которые следует учитывать в процессе обсуждения.

«Это (возвращение к переговорам - прим. Ред.) возможно только в форме диалога, готовность к диалогу, готовность к переговорам была вчера подтверждена президентом [РФ Владимиром Путиным]. Как правило, переговоры все равно опираются на что-то. Говорилось, что в том числе можно опираться и на тот документ (стамбульский договор - прим. Ред.), но, естественно, с тех пор за 2 года произошло много изменений. У нас в конституции записаны новые субъекты, чего не было 2 года назад. Поэтому, действительно, есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться, но в то же время это могло бы быть неким базисом для начала переговоров», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что любые усилия по достижению решения конфликта должны основываться на переговорах.

«Президент Путин неоднократно подтверждал свою готовность к таким переговорам», — отметил Песков.

Песков также прокомментировал вопрос о том, можно ли интерпретировать заявления Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко о стамбульском формате как предложение Киеву возобновить переговоры без участия западных посредников.

«Президент и ранее говорил о нашей готовности, это было подтверждение нашей хорошо известной позиции, которая зачастую искажается в заявлениях различных представителей», - отметил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул важность участия России в любых переговорах, направленных на урегулирование конфликта. Он указал на высказывания президента Путина, которые говорят о том, что переговоры, проводимые без участия Москвы, вряд ли будут продуктивными или способными привести к значимому результату.