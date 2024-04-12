Число эвакуированных в результате наводнения в Казахстане превысило 99 тысяч человек

В восьми регионах Казахстана продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, аварийно-спасательные службы откачали 9 млн кубических метров воды, провели укладку 1,6 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. Всего из-за паводка пострадало более 60 населенных пунктов. Движение по-прежнему ограничено на сотнях километров дорог. #trtнарусском #казахстан #паводки #потоп #эвакуация #дожди #сильныедожди #мчс #чс #вода #trtrussian