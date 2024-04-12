Директор ФБР Кристофер Рэй в ходе выступления на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей выразил обеспокоенность относительно потенциальной угрозы скоординированной террористической атаки в США, сравнимой с нападением на концертный зал «Крокус Сити Холл», где погибли 144 человека.

«Мне трудно представить себе, на протяжении всей моей работы в правоохранительных органах, время, когда так много угроз общественной и национальной безопасности возникало бы одновременно. Но сейчас это именно так», – заявил Рэй.

Американские власти уже долгое время озабочены угрозами террористических атак, осуществляемых одиночками или небольшими группами, особенно на фоне обострения международных конфликтов. Тем не менее, согласно выступлению директора ФБР Кристофера Рэя, особую тревогу сейчас вызывает «возможность в нашей стране скоординированной атаки, подобной атаке «ИГ-Хорасан» (ДАЕШ, прим. Ред.).

В своей речи Рэй стремился убедить законодателей в необходимости продления программы наблюдения за подозреваемыми в терроризме, срок которой истекает в текущем месяце. Он подчеркнул важность этой программы для предотвращения будущих угроз.

«Это (продление срока действия программы) критически важно для обеспечения безопасности нашей страны, а мы находимся в критической ситуации», – отмечается в тексте выступления директора.

Ранее некоторые изменения в программе были заблокированы Палатой представителей. Законодатели от обеих политических партий выражают опасения, что предложенные меры не обеспечивают адекватного ограничения правительственных полномочий в этой области, что вызывает риски для гражданских свобод.