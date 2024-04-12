В Оренбурге происходит массовая эвакуация из-за серьезной угрозы, вызванной паводками, сообщил мэр города Сергей Салмин. В городе работает сирена для оповещения жителей о необходимости немедленной эвакуации.

За последние десять часов уровень воды в реке Урал значительно поднялся, достигнув отметки в 11 метров 43 сантиметра. Ранее власти Оренбурга предупредили, что 12 апреля ожидается пиковое наводнение после чего уровень воды должен начать снижаться.

«Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!» — написал мэр в телеграм-канале.

По информации администрации Оренбургской области, под воду уже попали почти 12 тыс. жилых домов и более 15 тыс. приусадебных участков. В четырех населенных пунктах пропало электроснабжение, а в некоторых районах Оренбурга оно отключается периодически.

В Орске уровень воды в реке Урал снизился до 673 см. Прорыв в дамбе, вызвавший затопление города, был ликвидирован 11 апреля. Предыдущие попытки ремонта не увенчались успехом из-за высокого давления воды.

В связи с паводком в Оренбургской области более 10,7 тыс. человек были эвакуированы, около 1,5 тыс. из них размещены в пунктах временного убежища. Жителям пострадавших районов приходится сталкиваться с необходимостью стоять в очередях за питьевой водой, гуманитарной помощью и для оформления единовременных выплат в многофункциональных центрах.

На данный момент в регионе затоплено свыше 10 тыс. жилых зданий, 40% из которых признаны непригодными для дальнейшего использования и не подлежат восстановлению.