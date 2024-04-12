ТУРЦИЯ
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Фахреттин Алтун осудил нападение Израиля на журналистов
Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции назвал израильскую атаку на съемочную группу «террористической» и призвал мировое сообщество выступить против жестокости Израиля в отношении СМИ
Фахреттин Алтун осудил нападение Израиля на журналистов
Фахреттин Алтун / Others
12 апреля 2024 г.

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил нападение на съемочную группу TRT Arabi в Газе.

«Целенаправленные атаки оккупационной армии Израиля на журналистов продолжаются без снижения темпов. Съемочная группа TRT Arabi, готовившая трансляцию в лагере беженцев Нусейрат в Газе, была подвергнута воздушному удару израильской армии. Независимый оператор-фотограф Сами Шахада получил тяжелые ранения и был срочно прооперирован. Корреспондент TRT Arabi Сами Бергум не пострадал в этом подлом нападении», — заявил Алтун.

Он резко осудил атаку, назвав ее «террористической» и призвал Запад «незамедлительно выступить против этой жестокости».

«Израиль целенаправленно атакует журналистов, чтобы их преступления не получили огласки, он наносит удары по свободе прессы. Равнодушие международного сообщества к этим атакам только поощряет Израиль», — подчеркнул чиновник.

Глава турецкого ведомства также пожелал скорейшего выздоровления оператору Сами Шахаде и выразил соболезнования всей семье TRT.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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