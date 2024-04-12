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Таджикистан осудил жестокие задержания в деле о «Крокусе»
Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин призвал к соблюдению принципов международного права при расследовании теракта в «Крокус Сити Холле»
Таджикистан осудил жестокие задержания в деле о «Крокусе»
На фотографиях и видео из зала суда видно, что задержанные были сильно избиты / Photo: Reuters
12 апреля 2024 г.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин назвал «недопустимой» публикацию кадров жесткого задержания подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Выступая на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Минске, он призвал к соблюдению принципов международного права.

«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта 22 марта в Московской области с применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», - заявил Мухриддин.

Он отметил, что правоохранительные органы при расследовании теракта «должны соблюдать нормы и принципы международного права и требования своего законодательства, в особенности в части презумпции невиновности, запрета пыток и жестокого обращения с задержанными».

Глава МИД призвал не допустить «формирования в информационном пространстве стран СНГ атмосферы ненависти, ксенофобии и расизма в отношении граждан иностранных государств».

По его словам, таджикская сторона ожидает, что следствие по теракту пройдет беспристрастно и справедливо.

«Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления», - добавил министр.

Напомним, ночь на 25 марта Басманный суд арестовал четверых обвиняемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсиддин Фаридуни были взяты под стражу на 2 месяца с возможностью продления. Их обвинили в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. На фотографиях и видео из зала суда видно, что задержанные были сильно избиты: у Мирзоева на шее были обрывки пакета, у Рачабализоды забинтовано ухо, часть которого, судя по кадрам, была отрезана силовиками, Файзов был доставлен на каталке, предположительно, с выбитым глазом. Кроме того, в Telegram-каналах появлялись сообщения о применении к задержанным пыток электрическим током.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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