Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, что Турция будет продолжать твердо отстаивать свою позицию перед лицом «варварских атак Израиля на Газу». Об этом сообщил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун после нападения Израиля на съемочную группу TRT Arabi.

«Израиль непременно заплатит цену за эти зверства», — сказал Эрдоган.

В ходе телефонного разговора турецкий лидер также подчеркнул: «Мы должны задействовать все возможности, включая резолюцию Совета Безопасности ООН, для достижения прекращения огня. Необходимо единым фронтом бескомпромиссно бороться против Израиля».

Фахреттин Алтун назвал нападение на съемочную группу TRT Arabi в Газе «преднамеренной» и «сознательной атакой», отметив, что «Израиль нацеливается на СМИ, потому что не хочет, чтобы правда была раскрыта».

«Те, кто молчит о жестокости Израиля, будут привлечены к ответственности перед историей. Мы, TRT и агентство «Анадолу», будем мобилизованы, чтобы рассказывать о зверствах Израиля», — подчеркнул Алтун.