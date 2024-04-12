Бельгийская прокуратура проводит расследование относительно возможного вмешательства российских групп влияния в предстоящие выборы в Европарламент. Дело базируется на данных, предоставленных национальными разведывательными службами, сообщает Reuters.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подчеркнул серьезность обвинений, указывая на то, что российские группы стремятся поддержать пророссийских кандидатов на выборах. Это, по его мнению, может привести к ослаблению европейской поддержки Украины.

«Цель заключается в том, чтобы помочь выбрать больше пророссийских кандидатов в Европарламент и усилить определенный пророссийский нарратив в этой институции», – сказал он.

Де Кроо подчеркнул, что ослабление европейской поддержки Украины поможет России на поле боя.

Расследование было инициировано после того, как власти Чехии выявили деятельность пророссийских агентов в Брюсселе, целью которых было влияние на европейских депутатов и продвижение пророссийской повестки.

Де Кроо инициировал срочное заседание Евроюста, чтобы обсудить проблему, и предложил включить в расследование офис ЕС по борьбе с мошенничеством OLAF.

«Мы несем ответственность, и наша обязанность заключается в том, чтобы защитить право каждого гражданина на свободное и безопасное голосование», – заявил премьер.