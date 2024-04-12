Великобритания рекомендовала своим гражданам избегать поездок в Израиль и на оккупированные палестинские территории из-за «возможности нападения на израильскую территорию со стороны Ирана», сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел.

В своей последней публикации МИД Великобритании рекомендует воздержаться от «любых поездок» на север Израиля, в сектор Газа, районы, расположенные вблизи Газы, и на Западный берег реки Иордан - за исключением Восточного Иерусалима и трассы 1 между Иерусалимом и Тель-Авивом.

Ведомство также рекомендует воздержаться от «всех, кроме самых необходимых поездок» в остальные районы Израиля и на оккупированные палестинские территории.

Это произошло на фоне опасений об эскалации конфликта в регионе после того, как семь членов Революционной гвардии Ирана, включая двух высших генералов, погибли в результате авиаудара по консульству Ирана в Сирии. Иран обвинил Израиль в совершении этого нападения и пообещал ответить. Израиль, однако, официально не взял на себя ответственность за удар и не комментирует свои действия в Сирии.

Президент США Джо Байден заявил в среду, что Иран угрожает начать «значительную атаку на Израиль», и что он сказал Нетаньяху, что обязательства США по защите Израиля «являются железными».

Поздно в среду иранское информационное агентство опубликовало на платформе X сообщение на арабском языке о том, что воздушное пространство над Тегераном было закрыто для проведения военных учений, но затем удалило это сообщение и опровергло свою информацию. Авиакомпания Lufthansa ранее заявила, что, скорее всего, не будет летать в Тегеран до 13 апреля.