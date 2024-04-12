Иран передал сообщение администрации Байдена через несколько арабских стран: в случае вмешательства США в ситуацию с Израилем «американские базы в регионе будут атакованы». Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на трех анонимных американских чиновников.

По их словам, в последние дни иранцы сообщили ряду арабских правительств, что считают США ответственными за израильскую атаку на Дамаск, в результате которой погибли два генерала Революционной гвардии Ирана, несмотря на усилия США дистанцироваться от этого удара.

«Иранское послание было: мы атакуем те силы, которые атакуют нас, поэтому не связывайтесь с нами, и мы не свяжемся с вами», — передал слова одного из чиновников источник.

Вместе с тем Иран передает другие, более «сбалансированные» послания по другим каналам, сигнализируя о намерении ограниченного ответа, не ведущего к эскалации в регионе, отмечают два других чиновника.

Представители США сообщили, что они поддерживают связь с региональными партнерами и Израилем, чтобы «убедиться, что он в состоянии защитить себя и в то же время не допустить эскалации напряженности». При этом американские власти попросили Израиль заранее уведомлять и консультироваться с США перед любым ответным ударом по Ирану. В Вашингтоне считают, что Израиль не обеспечил «соответствующее уведомление» перед атакой в Дамаске.

Cитуация на Ближнем Востоке обострилась после 1 апреля, когда произошел израильский авиаудар по комплексу зданий посольства Ирана в Дамаске. В результате удара погибли высокопоставленные офицеры Революционной гвардии Ирана.

В ответ верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил 10 апреля, что Израиль «должен быть наказан, и он будет наказан», назвав удар по дипмиссии равносильным нападению на иранскую территорию.

Израиль не подтвердил свою причастность к атаке, однако Пентагон сообщал, что за ней стоит еврейское государство.