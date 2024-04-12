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Таджики помогают Орску
Фуру с гуманитарной помощью отправили в Орск представители таджикской общины Оренбуржья
Таджики помогают Орску
По приблизительным оценкам, экономический ущерб от паводков в Оренбуржье составит около 40 млрд рублей / Photo: Reuters
12 апреля 2024 г.

Грузовик с гумпомощью, собранный таджиками Оренбургской области, в пятницу прибыл в Орск. Акцию организовали Абдукам Тошов, председатель Таджикской национально-культурной автономии Орска, и глава Таджикской национально-культурной автономии Оренбурга Толиб Баротов. Об этом сообщает местное издание Orsk.ru.

«Мы решили, что в этот трудный момент надо собраться и помочь пострадавшим от наводнения. Гуманитарный груз основной здесь вода и продукты, одежда, обувь. Все, что необходимо, мы собрали и загрузили», — сообщил Тошов Orsk.ru.

Заместитель главы города Артем Воробьев отметил, что это не первая гуманитарная инициатива таджикской диаспоры Оренбуржья.

«Это практиковали они и во времена ковида. Это показывает, насколько наша область живет в мире, в согласии, дружбе народов», — рассказал чиновник.

По приблизительным оценкам, экономический ущерб от паводков в Оренбуржье составит около 40 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор области Денис Паслер. В Оренбурге объявлена массовая эвакуация. Уровень воды в реке Урал достиг 11 м, сильно превысив критические отметки. Прогнозируется ухудшение ситуации в Кургане.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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