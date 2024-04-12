*** 21:16

В результате ракетного обстрела из Ливана пострадавших не зафиксировано, сообщает армия Израиля и добавляет, что цели были успешно перехвачены системами ПВО.

*** 21:03

Проиранская военнизированная группа «Хезболла» объявила о запуске по артиллерийским позициям Израиля десятков ракет. Об этом передает Al Jazeera. Израильские СМИ говорят о 40-50 ракетах, запущенных из Ливана. О жертвах информации нет.

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на источники в правительстве США сообщали, что Иран нанесет удар по военным целям Израиля в «ближайшие сутки».

Также сегодня сообщалось о переброске вооруженными силами США подкрепления в ближневосточный регион.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Иран просил Белый дом воздержаться от попыток вмешиваться в их конфликт с Израилем под угрозой атаки баз США в регионе.