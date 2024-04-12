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Россия запустила баллистическую ракету
Минобороны России сообщило об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты. В ряде регионов РФ и за ее пределами наблюдали неопознанные объекты в небе
Россия запустила баллистическую ракету
МБР «Ярс» на параде Победы, 2020 год / Фото: Reuters / Others
12 апреля 2024 г.

Министерство обороны России сообщило об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

«Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет», — пояснили в ведомстве.

В Минобороны заявили о выполнении в полном объеме задач пуска и подтверждении «высокой надежности» российских ракет по обеспечению стратегической безопасности страны. Какая именно ракета была запущена, в ведомстве не уточнили.

Ранее о появлении неопознанных объектов в небе сообщали в Оренбурге, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге, Уфе, Дагестане, а также за пределами России - в Азербайджане и Иране.

Межконтинентальные баллистические ракеты способны нести ядерные боеголовки и предназначены для поражения стратегических объектов противника на большом расстоянии. В арсенале России состоят МБР различных типов, включая «Сармат», «Булаву», «Ярс» и другие.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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