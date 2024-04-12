ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
ООН о нападении на журналистов TRT Arabi
ООН заявила, что нападение на журналистов, куда входила съемочная группа TRT Arabi, должно быть расследовано
ООН о нападении на журналистов TRT Arabi
ООН заявила, что нападение на журналистов, куда входила съемочная группа TRT Arabi, должно быть расследовано / TRT Arabi
12 апреля 2024 г.

ООН заявила, что нападение израильтян на съемочную группу TRT Arabi наглядно демонстрирует опасности, которым подвергаются журналисты в Газе. Организация призвала провести прозрачное и заслуживающее доверия расследование инцидента.

Согласно информации, полученной от очевидцев, во время обстрела лагеря беженцев Нусайрат израильская армия нанесла удар по группе журналистов, включая команду TRT Arabi, которые следили за событиями в регионе.

Несколько журналистов получили ранения в результате нападения с применением танкового огня.

Медицинские источники в больнице мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе сообщили, что оператор Сами Шахада получил ранения в ногу и различные части тела, а репортер TRT Arabi Сами Берхум - легкие ранения. Шахада, который был ранен во время израильской атаки, сказал, что он будет продолжать работать в Газе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us