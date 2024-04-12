ООН заявила, что нападение израильтян на съемочную группу TRT Arabi наглядно демонстрирует опасности, которым подвергаются журналисты в Газе. Организация призвала провести прозрачное и заслуживающее доверия расследование инцидента.

Согласно информации, полученной от очевидцев, во время обстрела лагеря беженцев Нусайрат израильская армия нанесла удар по группе журналистов, включая команду TRT Arabi, которые следили за событиями в регионе.

Несколько журналистов получили ранения в результате нападения с применением танкового огня.

Медицинские источники в больнице мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе сообщили, что оператор Сами Шахада получил ранения в ногу и различные части тела, а репортер TRT Arabi Сами Берхум - легкие ранения. Шахада, который был ранен во время израильской атаки, сказал, что он будет продолжать работать в Газе.