Пекин оказывает Москве масштабную помощь в военной сфере, поставляя беспилотники, технологии для производства ракет, спутниковые снимки и станки. Об этом агентству Reuters на условиях анонимности рассказали высокопоставленные американские чиновники.

Чиновники утверждают, что китайские компании поставляют России двигатели для беспилотников, а также участвуют в совместном производстве беспилотников на территории РФ. Кроме того, по данным США, Китай помогает России совершенствовать ракетные технологии, предоставляя стране компоненты и технологии для производства крылатых ракет, а также поставляет станки для производства военной техники.

По их словам, такая поддержка со стороны Китая помогает России осуществлять «самую амбициозную оборонную экспансию с советских времен».

Американские чиновники заявляют также, что Китай предоставляет России спутниковые снимки, которые используются для ведения боевых действий на Украине.

«Мы считаем, что один из самых судьбоносных шагов, которые мы можем предпринять в данный момент для поддержки Украины, - это убедить КНР прекратить помогать РФ в восстановлении ее военно-промышленной базы. России будет трудно поддерживать свои военные усилия без участия КНР», - сказал собеседник Reuters.

Кроме военной помощи, чиновники упомянули и помощь Китая России в вопросах обхода западных санкций. Вашингтон полагает, что китайские компании поставляют России товары и технологии, которые могут быть использованы в военных целях.