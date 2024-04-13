Обстановка на Восточном фронте в Украине существенно обострилась. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он отметил, что в последние дни на этом направлении наблюдается значительная активизация наступательных действий России после проведения выборов президента.

«Враг активно атакует на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать оборону, используя десятки танков и БМП», — сообщил Сырский.

По его словам, это связано с благоприятными для танковых действий погодными условиями, которые сделали большую часть открытых участков местности танкодоступными.

«Снова встал вопрос достижения технического превосходства над противником в высокотехнологичных видах оружия. Только это даст нам возможность победить большего по численности врага и создать условия для перехвата стратегической инициативы», — заявил главком.

Он также отметил необходимость повышения качества подготовки военнослужащих, прежде всего пехотных подразделений, для максимального использования возможностей боевой техники и западного вооружения.

В то же время Минобороны Украины опровергло информацию о захвате россиянами села Богдановка в Бахмутском районе Донецкой области.

«Продолжаются интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении. Ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города. Богдановка сейчас под контролем Сил обороны. Идет бой, враг не прекращает штурмов», — заявили в военном ведомстве.

Стоит отметить, что с начала года Россия перехватила инициативу и начала активное наступление на востоке Украины. В феврале российские войска вынудили украинские войска отступить из стратегического города Авдеевка в Донецкой области. Президент РФ Владимир Путин также допустил, что Харьковская область также будет захвачена и станет буферной зоной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Украина «проиграет войну», если Конгресс США в ближайшее время не согласует военную помощь Киеву. Это стало одним из самых резких заявлений Зеленского с начала конфликта. Разногласия между демократами и республиканцами не позволяют Конгрессу одобрить новый пакет помощи Украине.