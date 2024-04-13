Экс-президент Трамп в пятницу дал понять, что республиканцы могут одобрить дополнительную помощь Украине в ее войне с Россией, если она будет предоставлена в форме займа.

При этом Трамп считает, что большую часть помощи Украине должна оказывать Европа. Как передает The Hill, об этом Трамп сообщил в ходе комментариев для прессы, сделанных после встречи с председателем Палаты представителей Майком Джонсоном в поместье Трампа Мар-а-Лаго.

Позиция республиканцев и Трампа в частности усложняет процесс одобрения финансовой поддержки Киева в Палате представителей, контролируемой республиканцами.

«Мы сейчас над этим работаем, и они об этом говорят, и мы думаем о том, чтобы сделать это в форме займа, а не просто в качестве подарка», — заявил Трамп.

«Мы продолжаем раздавать подарки в виде миллиардов и миллиардов долларов, и мы исследуем этот вопрос. Но для меня гораздо важнее, что Европа должна активнее участвовать и давать деньги. Они должны давать что-то соразмерное. Если это не произойдет, мне будет очень жаль, потому что их это касается гораздо больше, чем нас», — добавил экс-президент.

Президент США Джо Байден на протяжении несольких месяцев призывает Конгресс выделить Киеву более $60 млрд военной и гуманитарной помощи, однако Палата представителей отказывается одобрить законопроект. Республиканцы, контролирующие палату, отмечают, что хотят направить больше средств на охрану границ США и борьбу с незаконной миграцией.

Байден неоднократно отмечал, что поддержка Украины отвечает интересам США, поскольку в противном случае Россия может вторгнуться в страну - члена НАТО.