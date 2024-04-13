ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган призывает папу римского поддержать Палестину
Президент Эрдоган направил письмо понтифику с призывом поддержать создание независимого Палестинского государства и осудить нарушения прав человека в секторе Газа
Президент Эрдоган призывает папу римского поддержать Палестину
Президент Эрдоган / Photo: Управление коммуникаций / Photo: AA
13 апреля 2024 г.

В своем послании Эрдоган подчеркнул углубление исторических связей между Турцией и Ватиканом. Он отметил, что Турция «с 2014 года поддерживает территориальную целостность Украины» и «находится в авангарде защиты права на жизнь невинных палестинских гражданских лиц».

После 7 октября 2023 года Турция стала второй по объемам гуманитарной помощи страной для сектора Газа, отправив туда «почти 45 тысяч тонн» грузов. Кроме того, в Турции проходят лечение 429 пациентов и раненых из Газы.

Эрдоган заявил: «Человечество, осознающее, что все небесные религии запрещают убийство, не должно больше допускать попрания норм международного права в Газе. Оно должно поднять свой голос против намеренных бомбардировок больниц, школ, мечетей и церквей».

Он призвал к созданию «независимого, суверенного Палестинского государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы». Эрдоган отметил необходимость «инклюзивной и рациональной политики» для борьбы с исламофобией и ксенофобией.

Турецкий лидер выразил готовность «развивать диалог и сотрудничество с Ватиканом для продвижения культуры мирного сосуществования и взаимопонимания» на основе «общечеловеческих ценностей».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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