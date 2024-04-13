Центр по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции опроверг сообщения, распространенные в социальных сетях о якобы переданных Израилю данных, собранных на турецкой радиолокационной станции.

«Утверждения, касающиеся радиолокационной базы Кюреджик в Малатье, появившиеся в некоторых аккаунтах в социальных сетях после заявлений Ирана в отношении Израиля, не соответствуют действительности. Радиолокационная база Кюреджик создана исключительно для нашей национальной безопасности и работает для защиты людей, территорий и сил стран-союзников НАТО», — говорится в заявлении центра в X.

В ведомстве подчеркивают, что все данные, получаемые от данной станции, передаются исключительно союзным государствам в рамках НАТО.

«Информация, полученная с этой радарной системы, передается и используется для обороны альянса в рамках существующих процедур НАТО. Радарная информация не передается союзникам, не входящим в НАТО, таким как Израиль», — говорится в заявлении.

Напряженность на Ближнем Востоке резко обострилась после израильского авиаудара 1 апреля по комплексу зданий иранского посольства в Дамаске, в результате которого погибли офицеры Революционной гвардии Ирана.

МИД Ирана заявил, что «оставляет за собой право» ответить на атаку Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно «наказать агрессора».