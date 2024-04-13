В ходе операции израильских военных в палестинской деревне Дума, расположенной на оккупированном Западном берегу, несколько местных жителей получили ранения. Кроме того, поселенцы из Израиля совершили поджог нескольких домов в деревне.

По информации палестинского агентства WAFA, незаконные еврейские поселенцы, под защитой израильских военных, заблокировали доступ к населенным пунктам Силвад и Турмусайя, расположенным недалеко от Рамаллы на оккупированном Западном берегу. Эти действия включали блокировку дорог, что препятствовало свободному перемещению жителей.

Кроме того, поселенцы атаковали палестинцев и забрасывали камнями их автомобили, сообщают источники.

Сообщается, что израильские военные и незаконные еврейские поселенцы ведут поиски еврейского поселенца, который пропал накануне утром около деревни Мугайир во время выпаса скота.

В Калкилии военные разместили снайперов в стратегически важных точках, провели аресты и допросы нескольких палестинцев и совершили налет на местное кафе.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид раскритиковал «насильственные беспорядки» поселенцев на оккупированном Западном берегу и призывает руководство страны вмешаться, чтобы избежать новых убийств.

«Жестокие беспорядки поселенцев являются опасным нарушением закона и мешают силам безопасности, действующим в этом районе», — заявил Лапид на X.

С начала октября 2023 года, в результате агрессивных действий израильских военных и незаконных еврейских поселенцев на территории оккупированного Западного берега и Восточного Иерусалима погибло 463 палестинца.