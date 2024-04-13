На заседании Госдумы, где был представлен отчет председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной о деятельности регулятора за 2023 год, депутат Роднина обратила внимание на ситуацию с банковскими картами «Мир». Она отметила, что после введения санкций Министерством финансов США некоторые банковские учреждения и платежные системы из разных стран прекратили или ограничили обслуживание данных карт.

«В их числе не только страны дальнего зарубежья, но и формально дружественные России Киргизия (Кыргызстан – прим. ред.), Казахстан, Узбекистан. Какие меры планирует предпринять Банк России для противодействия новым санкционным ограничениям с тем, чтобы минимизировать их последствия для граждан России, и рассматривает ли ЦБ ответные меры по ограничению или запрету перевода денежных средств из России гражданами этих стран на свою родину?» — поинтересовалась российский законодатель.

В ответ на замечание Эльвира Набиуллина уточнила, что Россия активно ведет диалог с дружественными странами для поддержания и развития инфраструктуры платежной системы «Мир».

«По известным причинам не буду раскрывать, какие альтернативные решения мы прорабатываем. Но мы объясняем нашим партнерам, что в наших взаимных интересах создавать такие работающие механизмы платежей. Они тоже заинтересованы в расширении турпотоков из России, заинтересованы в [денежных] переводах трудовых мигрантов. Многие наши партнеры понимают, что это взаимный интерес. Обсуждаем возможную интеграцию наших платформенных решений», — заявила глава ЦБ РФ.

В рамках обсуждения возможных ответных мер Эльвира Набиуллина признала, что теоретически возможно введение определенных ограничений и запретов.

«Но я думаю, что их нужно рассматривать как крайнюю меру в отношениях со странами, если они не ведут себя конструктивно и не работают в поиске принятия альтернативных каких-то механизмов», – отметила председатель ЦБ.

15 сентября 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) предупредило, что финансовые институты за пределами США, сотрудничающие с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), могут столкнуться с возможностью применения к ним вторичных санкций.

Вслед за этим заявлением начали появляться сообщения о том, что некоторые страны, включая Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан, приостановили прием карт «Мир».